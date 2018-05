Schlichtungsverhandlungen für Bauhauptgewerbe beginnen in Berlin

Berlin (AFP) - Nach dem Scheitern der Tarifverhandlungen für die rund 800.000 Beschäftigten am Bau beginnen am Montag (10.00 Uhr) die Schlichtungsverhandlungen. Der frühere Bundesarbeits- und Wirtschaftsminister Wolfgang Clement soll als Schlichter einen Kompromiss suchen. Mehr als 1000 Bauarbeiter wollen nach Angaben der IG BAU mittags in einem Protestzug zum Verhandlungsort ziehen und für ein "faires" Lohnplus demonstrieren.

Arbeiter auf Brückenbaustelle © AFP

Die IG BAU hatte sechs Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten gefordert. Die Arbeitgeber hatten in der zweiten Tarifrunde zwar sechs Prozent geboten - allerdings gestreckt über zwei Jahre. Die Tarifparteien hatten sich nicht auf einen Kompromiss einigen können.