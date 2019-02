Neue Verbindung soll zu Olympia 2024 kommen

Schnellzug zum Pariser Flughafen Charles de Gaulle geplant

Paris (AFP) - Der größte Pariser Flughafen Charles de Gaulle (CDG) bekommt eine Schnellzug-Verbindung: Der CDG Express soll den Flughafen nördlich von Paris künftig in 20 Minuten mit der Innenstadt verbinden, wie die französische Verkehrsministerin Elisabeth Borne am Mittwoch der Zeitung "Le Parisien" sagte. Damit halbiert sich die Fahrzeit für Reisende, die bisher auf die Regionalbahn angewiesen sind. Allerdings wird der Fahrpreis mit 24 Euro auch deutlich teurer.

In 20 Minuten vom Terminal in die Pariser Innenstadt © AFP

Die neue Verbindung vom Terminal 2 des Flughafens zum Ostbahnhof soll den Betrieb am 1. Januar 2024 aufnehmen - wenige Monate vor den Olympischen Sommerspielen in Paris. Die Verträge sollen nach Angaben der Ministerin in den kommenden Tagen unterschrieben werden.

Allerdings räumte Borne ein, dass es wegen massiver Bedenken in der Region zu Verzögerungen kommen könnte. Angrenzende Gemeinden fürchten, dass der Bau der neuen Schnellbahn zu Einschränkungen beim Regionalverkehr führen könnte. Sie fordern deshalb den Stopp des Projekts.