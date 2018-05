Scholz bei Treffen der G7-Finanzminister in Kanada

Berlin (AFP) - Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) trifft am Donnerstag die Finanzminister der sieben führenden Industriestaaten (G7) im kanadischen Whistler. Nach Angaben aus Regierungskreisen will er dort mit seinen französischen und britischen Amtskollegen auch ein Gespräch mit US-Finanzminister Steven Mnuchin führen. Ein Thema soll dabei sein, wie die EU mit den angekündigten Sanktionen der USA gegen den Iran umgehen sollen.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) © AFP

Die EU will das Atomabkommen mit dem Iran retten, obwohl sich die USA daraus zurückgezogen haben. Zudem will sie europäische Firmen, die im Iran Geschäfte machen, vor US-Sanktionen schützen. Außerdem wollen die Minister über die Strafzölle der USA auf Stahl- und Aluminiumimporte sprechen, bei denen für die EU bislang nur eine Ausnahme bis zum 1. Juni gilt. Das Treffen der Finanzminister, an der auch die Notenbankchefs teilnehmen, endet am Samstag.