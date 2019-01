Finanzminister: Multilateralismus ist richtige Antwort auf Herausforderungen

Scholz unterzeichnet mit China Abkommen für engere Wirtschaftszusammenarbeit

Peking (AFP) - Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat in Peking eine engere wirtschaftliche Zusammenarbeit mit China vereinbart. Er sei sich in Gesprächen mit Vize-Regierungschef Liu He einig gewesen, "dass der Multilateralismus die richtige Antwort auf die Herausforderungen unserer Zeit ist", sagte Scholz am Freitag vor Journalisten. Nationale Egoismen schadeten allen Beteiligten, deshalb sei es gut, dass "Zusammenarbeit, Kooperation und Vertrauen" die gegenseitigen Beziehungen prägten.

Scholz (l.) mit Vize-Premier Liu He © AFP

Scholz unterschrieb in Peking ein Abkommen über eine engere Zusammenarbeit im Finanzsektor. "Deutsche Versicherer und Banken sollen jetzt einen einfacheren Zugang zum chinesischen Wachstumsmarkt erhalten, das ist ein wichtiger Schritt, auf den wir lange hingearbeitet haben", sagte Scholz. Selbstverständlich gelte umgekehrt gleichermaßen, "dass wir die Zugangsbedingungen für chinesische Finanzunternehmen in Deutschland auch entsprechend verbessern wollen".

Scholz sprach in Peking von "offenen und konstruktiven Gesprächen", an denen auch die Vorsitzenden der Zentralbanken beider Länder teilnahmen. In einer Zeit, in der es "eine ganze Reihe von Unsicherheiten" hinsichtlich der Entwicklung der Weltwirtschaft gebe, sei ein intensiver Austausch wichtig. Scholz nannte als Herausforderungen neben dem Brexit auch die Folgen der anhaltenden Handelskonflikte sowie ungelöste militärische Konflikte.