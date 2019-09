Bei Metros und Bussen geht fast nichts mehr

Schwarzer Freitag in Paris wegen Streiks im Nahverkehr

Paris (AFP) - Schwarzer Freitag in Paris: Wegen des größten Streiks im Nahverkehr seit zwölf Jahren hingen am Freitag zahlreiche Bewohner sowie Touristen in der französischen Hauptstadt fest. Die meisten Metros fielen aus. Es fuhren nur wenige Busse und Vorortzüge. Rund um Paris bildeten sich große Staus. Der Streik richtet sich gegen die geplante Rentenreform der Regierung.

Des usagers sur le quai de la station Châtelet pendant une grève de la RATP en novembre 2007 © AFP

Zehn Pariser Metrolinien blieben ganz geschlossen. Auf den wenigen offenen Linien drängten sich in der Stoßzeit zahlreiche Menschen auf den Bahnsteigen und warteten. Nur jeder dritte Bus fuhr. Zahlreiche Pendler nahmen deshalb das Auto: Rund um die Hauptstadt bildeten sich Staus von mehr als 200 Kilometern Länge. Die Nahverkehrsgesellschaft RATP hatte die Passagiere aufgefordert, auf nicht notwendige Fahrten zu verzichten.

Zu den Streiks aufgerufen haben alle großen Gewerkschaften. Sie sprachen von einem "ersten Warnschuss" gegen die Rentenpläne der Regierung. Haushaltsminister Gérald Darmanin äußerte sich im Radiosender Europe 1 "erstaunt" über den Ausstand. Der Gesetzestext sei noch gar nicht fertig, die Regierung berate noch mit den Sozialpartnern, betonte er.

Die Gewerkschaften fürchten dennoch Einschnitte beim Rentensystem für die RATP, das seit Gründung der Gesellschaft 1948 Bestand hat. Die Mitarbeiter des Unternehmens gingen zuletzt im Schnitt mit knapp 56 Jahren in den Ruhestand - das gesetzliche Renteneintrittsalter liegt in Frankreich bei 62 Jahren.