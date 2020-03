In der Coronavirus-Krise bricht auch der Ölpreis ein

Schwarzer Montag: Aktienkurse weltweit rauschen in die Tiefe

Frankfurt/Main (AFP) - Schwarzer Montag an den Börsen: Die Sorge um die Folgen der Corona-Krise ließ die Aktienkurse weiter tief in den Keller rutschen. Der Deutsche Leitindex Dax verlor bis Mittag 6,5 Prozent und lag bei 10.795,00 Punkten. Auch in London, Paris und Mailand ging es steil bergab, ebenso in Asien und besonders stark in der Golfregion, weil der Ölpreis abstürzte.

Deutscher Aktienindex unter Druck © AFP

In Deutschland verloren alle 30 im Dax notierten Unternehmen. Negativer Spitzenreiter war am Mittag die Deutsche Bank mit einem Kurseinbruch um über zehn Prozent. Am glimpflichsten kam noch die Deutsche Börse selbst mit einem Minus von rund drei Prozent davon. Der MDax der 60 nachfolgenden Unternehmen lag bei 23.479,00 Punkten, ein Minus von gut fünf Prozent.

An der Londoner Börse verlor der Index FTSE-100 zunächst mehr als acht Prozent und rutschte damit unter die Marke von 6000 Punkten, erholte sich bis Mittag etwas. Der Pariser Index CAC der 40 größten Unternehmen sank bis Mittag um mehr als sechs Prozent, in Mailand waren 9,6 Prozent. In Oslo büßte der Leitindex vor allem wegen des Ölpreissturzes zu Handelsbeginn zwölf Prozent ein.

Die Ausbreitung des Coronavirus und die wirtschaftlichen Folgen halten seit Tagen nicht nur weltweit die Wertpapierbörsen in Atem, sondern belasten auch den Ölmarkt. Der Ölpreis fiel am Montagmorgen um mehr als 30 Prozent, das war der größte Absturz seit dem Golfkrieg 1991. Gegen Mittag betrug das Minus noch über 20 Prozent, ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete nur noch gut 35 Dollar.

Zu der Epidemie kommt der Streit um eine Drosselung der Fördermenge. Die Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) und ihre Partner hatten sich darauf am Freitag nicht einigen können, vor allem Russland sperrt sich. Saudi-Arabien senkte daraufhin den Ölpreis am Sonntag kräftig.

An den Handelsplätzen der Golfstaaten brachen die Kurse ein: Die Börse in Riad verzeichnete bis Mittag ein Minus von mehr als neun Prozent, die Aktie des staatlichen Ölgiganten Saudi Aramco verlor über zehn Prozent. In Kuwait und Dubai fielen die Kurse ähnlich stark, in Abu Dhabi betrug das Minus fast acht Prozent.

In Asien hatte sich zuvor ein ähnliches Bild gezeigt. In China reagierte vor allem der Index Hang Seng an der Börse in Hongkong, er fiel um 4,2 Prozent. In Shanghai und Shenzhen waren die Verluste etwas geringer.

In Tokio gab der Nikkei-Index um 5,1 Prozent nach, es war der stärkste Fall seit Februar 2018. In Australien fielen die Kurse um 7,3 Prozent, das war der tiefste Fall seit Oktober 2008 in der Finanzkrise.