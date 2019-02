Gericht: Großbank verleitete französische Kunden zur Steuerhinterziehung

Schweizer UBS zu Rekordbuße von 3,7 Milliarden Euro verurteilt

Paris (AFP) - Die Schweizer Großbank UBS ist in Frankreich zu einer Rekordbuße von 3,7 Milliarden Euro verurteilt worden. Das Pariser Strafgericht sprach die Bank am Mittwoch schuldig, französische Kunden jahrelang zur Steuerhinterziehung verleitet zu haben. Es ist die bisher größte wegen Steuerbetrugs verhängte Strafe in Frankreich. Die Bank kündigte umgehend Rechtsmittel gegen das Urteil an.

Filiale der UBS in Zürich © AFP

Das Gericht folgte der nationalen Finanz-Staatsanwaltschaft, die eine "außergewöhnliche Schwere" der Schuld festgestellt hatte. Die französische Filiale der UBS soll nach dem Urteil wegen Komplizentums weitere 15 Millionen Euro zahlen. Der französische Staat war in dem Prozess auch als Zivilkläger vertreten - ihm sprach das Gericht 800.000 Euro an Entschädigung zu.

Die UBS soll demnach in den Jahren 2004 bis 2012 aggressiv bei wohlhabenden französischen Kunden darum geworben haben, ihr Geld mit Hilfe von Trusts, Stiftungen oder Offshore-Gesellschaften vor dem Fiskus zu verstecken. Die Bank bestreitet die Vorwürfe und wirft den Ermittlern unhaltbare Berechnungsmethoden vor.