Schweizer stimmen über eines der weltweit strengsten Lieferkettengesetze ab

Zürich (AFP) - In der Schweiz stehen am Sonntag gleich zwei weitreichende Gesetzesinitiativen zur Abstimmung: Eines der strengsten Lieferkettengesetze der Welt sowie ein Verbot, Geld in die Produktion von Kriegswaffen zu investieren. Allerdings hat Umfragen zufolge nur die "Konzernverantwortungsinitiative" zur Einhaltung von Menschenrechts- und Umweltstandards durch Unternehmen, deren Tochterfirmen und Zulieferer im Ausland Chancen, in dem Volksentscheid angenommen zu werden.

Schweizer stimmen über Nahrungsmittel-Spekulation ab © AFP

Die Initiative für mehr Konzernverantwortung würde Unternehmen mit Sitz in der Schweiz zwingen, die Einhaltung von Menschenrechten und Umweltstandards in allen Produktionsschritten weltweit zu garantieren. Sie wird von 130 Nichtregierungsorganisationen verfochten und hat Unterstützer im gesamten politischen Spektrum, von Gewerkschaften bis hin zu kirchlichen Gruppen. Regierung und Parlament warnen dagegen, der Vorschlag gehe "zu weit".