Amazon und Starbucks kritisieren neue Abgabe

Seattle führt umstrittene Steuer zugunsten von Obdachlosen ein

Washington (AFP) - Die US-Westküstenmetropole Seattle führt eine umstrittene neue Unternehmenssteuer ein, deren Einnahmen für die Bekämpfung der Obdachlosigkeit verwendet werden sollen. Der Stadtrat votierte am Montag einstimmig für die neue Steuer. Vorgesehen ist, dass Großunternehmen in der Stadt ab 2019 jährlich eine Abgabe von 275 Dollar (232 Euro) für jeden ihrer Vollzeitbeschäftigten zahlen, wie das Gremium mitteilte.

Dadurch sollen jährliche Zusatzeinnahmen von 47 Millionen Dollar in die städtische Kasse fließen. Sie sollen für die Finanzierung von Obdachlosenheimen, die sonstige Versorgung von Wohnungslosen und den Bau preisgünstiger Wohnungen verwendet werden. Betroffen von der Steuern sind nach Angaben des Stadtrats nur drei Prozent der in Seattle ansässigen Unternehmen. Sie gilt demnach für Firmen mit einem Jahresumsatz von mehr als 20 Millionen Dollar.

Die Steuer wird unter anderem vom Online-Handelsriesen Amazon und der Kaffeekette Starbucks vehement kritisiert, die beide in Seattle ihre Hauptquartiere haben. Amazon stoppte aus Protest sogar zeitweise ein Bauvorhaben in der Stadt. Auch Bürgermeisterin Jenny Durkan machte geltend, dass die Steuer ein Risiko für die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt darstelle. Laut Medienberichten drohte sie mit ihrem Veto.

Am ursprünglichem Steuerplan machte der Stadtrat daraufhin deutliche Abstriche. Anfangs war eine Steuerhöhe von 500 Dollar pro Vollzeitbeschäftigtem vorgesehen, außerdem sollte die Steuer unbefristet gelten. Jetzt ist sie auf eine Dauer von fünf Jahren begrenzt.

Amazon reagierte dennoch "enttäuscht" auf die Entscheidung des Stadtrats. Wegen dessen "feindseliger" Haltung stelle der Konzern seine Expansion in der Seattle in Frage, warnte Amazon-Vizechef Drew Herdener nach Angaben von US-Medien. Das Unternehmen beschäftigt in der Gegend von Seattle rund 45.000 Menschen.