Umfrage: Jeder Vierte versendet grundsätzlich keine sensiblen Daten per E-Mail

Sechs von zehn Nutzern meiden aus Sicherheitsgründen bestimmte Online-Dienste

Berlin (AFP) - Sechs von zehn Internetnutzern verzichten einer Umfrage zufolge aus Sicherheitsgründen bewusst auf bestimmte Online-Dienste. Wie der Digitalverband Bitkom am Donnerstag mitteilte, gaben 62 Prozent der Befragten an, bestimmte Angebote zu meiden, im Vorjahr waren es allerdings noch 67 Prozent. Jeder Vierte (26 Prozent) versendet zum Beispiel grundsätzlich keine sensiblen Daten per E-Mail, 13 Prozent schränken sich hierbei teilweise ein.

Pläne für Online-Generalschlüssel gedeihen © AFP

Der Umfrage zufolge machen auch neun Prozent der Befragten aus Sicherheitsgründen grundsätzlich kein Online-Banking, immerhin zwölf Prozent verzichten teilweise darauf. Sieben Prozent nutzen wegen Sicherheitsbedenken grundsätzlich keine sozialen Netzwerke, fünf Prozent verzichten gänzlich auf Online-Shopping. Bitkom befragte 1010 Internetnutzer ab 16 Jahren telefonisch.

"Es ist richtig, wenn Internetnutzer sorgsam mit sensiblen Daten im Internet umgehen", erklärte Susanne Dehmel aus der Bitkom-Geschäftsleitung zu den Ergebnissen. "Aber wer gängige Sicherheitsmaßnahmen berücksichtigt und seriöse Anbieter nutzt, muss sich bei Online-Diensten nicht einschränken." Anbieter der Dienste müssten wiederum die Bedenken der Nutzer ernst nehmen, forderte Bitkom.