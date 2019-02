Seehofer empfängt Länderkollegen zu Sonder-Bauministerkonferenz

Berlin (AFP) - Bundesbauminister Horst Seehofer (CSU) und die in den Bundesländern für Städtebau und Wohnungswesen zuständigen Kollegen treffen sich heute in Berlin zu einer Sonder-Bauministerkonferenz. Dabei sollen die bei der Bauministerkonferenz im Oktober in Kiel gefassten Beschlüsse für mehr Bauland und mehr bezahlbaren Wohnraum fortgesetzt und vertieft werden. Das Treffen findet im Deutschen Institut für Bautechnik statt, für 16.00 Uhr ist eine Pressekonferenz geplant.

Bauminister Seehofer © AFP

Zu den Beschlüssen im Oktober gehörten unter anderem die Harmonisierung von bauordnungsrechtlichen Vorschriften zwischen den Ländern und eine konsequentere Digitalisierung beim Bau. Auch die Sicherung der Innenstädte etwa vor Angriffen war Thema der Konferenz.