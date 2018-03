Medien: Unternehmen zieht autonome Fahrzeuge aus nordamerikanischen Städten ab

Selbstfahrendes Auto vom Fahrdienst Uber in tödlichen Unfall verwickelt

San Francisco (AFP) - Ein selbstfahrendes Auto des Fahrdienstvermittlers Uber ist an einen tödlichen Unfall im US-Bundesstaat Arizona beteiligt gewesen. Das Fahrzeug sei im "autonomen Modus" mit einem Insassen hinterm Steuer gefahren, als es eine Passantin in der Stadt Tempe anfuhr, teilte Uber in einer Stellungnahme am Montag mit. Die Frau sei ins Krankenhaus gebracht worden, wo sie später ihren Verletzungen erlag.

Pilotmodell eines autonomen Uber-Autos aus dem Jahr 2016 © AFP

Nähere Details zu dem Unfall lieferte das Unternehmen aus San Francisco nicht. Uber kooperiere mit der Polizei und den lokalen Behörden, um den Vorfall aufzuklären, sagte ein Unternehmenssprecher zu AFP. Medienberichten zufolge will das Unternehmen nach dem Unfall seine selbstfahrenden Fahrzeuge aus den Städten Tempe, Phoenix, Pittsburgh, San Franciso und dem kanadischen Toronto abziehen.

Uber ist eine von mehreren US-Firmen, die derzeit Fahrzeuge ohne Fahrer an verschiedenen Orten des Landes testen.