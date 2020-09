Unternehmen ist an der Börse 16 Milliarden Euro wert

Siemens-Energiesparte startet an der Börse

Frankfurt/Main (AFP) - Die Siemens-Tochter Siemens Energy ist am Aktienmarkt gestartet. Die Papiere wurden am Montagmorgen zu Handelsbeginn an der Frankfurter Börse zum Preis von 22,01 Euro gehandelt. Damit ist das Unternehmen an der Börse rund 16 Milliarden Euro wert.

Börse in Frankfurt am Main © AFP

Siemens erklärte in München, mit dem Börsendebüt beginne ein neues Kapitel in der Unternehmensgeschichte. Damit schließe der Konzern einen "wesentlichen Meilenstein der strukturellen Neuausrichtung von Siemens erfolgreich ab", erklärte Unternehmenschef Joe Kaeser. Siemens hatte bereits 2018 die auf Medizintechnik spezialisierte Tochter Healthineers an die Börse gebracht.

Mit nun drei "leistungsfähigen, fokussierten und selbständigen Unternehmen" sei Siemens hervorragend für die Zukunft aufgestellt, erklärte Kaeser. "Die eigenständigen Börsennotierungen werden die Wertschaffungspotenziale der jeweiligen Geschäfte deutlich besser als im Konglomerat erschließen können."

Für den Börsengang am Montag hat Siemens sein Energiegeschäft in das neu gegründete Unternehmen Siemens Energy ausgelagert. 55 Prozent der Anteile sollen an die Siemens-Aktionäre übergehen: Sie sollen für je zwei Siemens-Aktien in ihrem Depot automatisch eine Aktie der Siemens Energy AG erhalten. Ob sie diese halten oder weiterverkaufen wollen, bleibt ihnen überlassen.