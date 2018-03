Unternehmen wird mit rund 28 Milliarden Euro bewertet

Siemens-Gesundheitssparte Healthineers startet im Plus an der Börse

Frankfurt/Main (AFP) - Die Gesundheitssparte von Siemens, Healthineers, ist am Freitagmorgen im Plus an der Börse gestartet. Der Kurs der Healthineers-Aktie lag kurz nach Öffnung der Börse bei 29,10 Euro und damit über dem Ausgabepreis von 28 Euro pro Aktie.

Siemens will 15 Prozent seiner Anteile abgeben. Dem Mutterkonzern fließen durch den Börsengang damit 4,2 Milliarden Euro zu. Bewertet wird Healthineers beim Ausgabepreis von 28 Euro pro Aktie mit rund 28 Milliarden Euro.

Der Börsengang von Healthineers ist einer der größten Börsengänge in Deutschland der vergangenen 20 Jahre. Die Siemens-Tochter ist Weltmarktführerin im Bereich von Röntgengeräten, Magnetresonanz- und Computertomographie. Außerdem bietet Healthineers Systeme für Laborauswertungen und moderne Chirurgieverfahren mit minimalen Operationswunden an. Der Umsatz betrug im vergangenen Jahr 13,8 Milliarden Euro.

Der Start der Börse hatte sich wegen eines technischen Problems mit dem elektronischen Handelssystem Xetra um rund 45 Minuten verzögert.