Verhandlungen mit möglichen Investoren laufen

Slowenische Adria Airways vor der Pleite - Flüge vorerst eingestellt

Ljubljana (AFP) - Die slowenische Fluggesellschaft Adria Airways steht vor der Pleite: Aus Geldmangel stellte die Airline ihre Flüge am Dienstag und Mittwoch komplett ein, wie sie am Montagabend mitteilte. "Intensive" Verhandlungen mit möglichen Investoren liefen, um eine Lösung zu finden.

Adria-Airways-Maschine in Ljubljana © AFP

Adria Airways war 2016 vom Staat privatisiert worden, den Großteil kaufte der deutsch-luxemburgische Investmentfonds 4K für 50 Millionen Euro. Die Fluggesellschaft macht Verluste, vergangene Woche mussten wegen unbezahlter Rechnungen zwei Maschinen am Boden bleiben.

Nach Angaben von Ministerpräsident Marjan Sarec beantragte Adria Airways bereits staatliche Hilfe, die abgelehnt wurde: "Wir wissen, dass das Geldverschwendung wäre."

Neben Adria Air kämpfen in Europa derzeit mehrere Fluggesellschaften ums Überleben: etwa XL Airways und Aigle Azur in Frankreich oder Norwegian Air Shuttle in Norwegen. In Deutschland hat die Fluggesellschaft Condor nach der Pleite der britischen Konzernmutter Thomas Cook einen Überbrückungskredit beantragt.