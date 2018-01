Achtes Rekordjahr in Folge

So viele Touristen wie nie in Deutschland

Wiesbaden (AFP) - So viele Touristen wie nie haben im vergangenen Jahr in Deutschland Urlaub gemacht. Die Zahl der Übernachtungen werde voraussichtlich rund 459 Millionen erreichen und damit drei Prozent höher liegen als im Jahr davor, teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag aufgrund vorläufiger Berechnungen mit. Das sei das achte Rekordjahr in Folge, erklärte der Präsident des Deutschen Tourismusverbandes, Reinhard Meyer. Und: "Für das Jahr 2018 erwarten wir ein weiteres Wachstum."

Nordseeurlauber nahe Sankt Peter-Ording © AFP

Die Statistik umfasst Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben mit mehr als zehn Betten: Hotels, Jugendherbergen, Ferienanlagen und Campingplätze. Von Januar bis November zählten die Statistiker 431 Millionen Übernachtungen - die meisten davon entfielen auf Gäste aus dem Inland, nämlich 353 Millionen.