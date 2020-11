SPD begrüßt Äußerungen des CSU-Chefs - Mast: Jetzt Nägel mit Köpfen machen

Söder spricht sich für Frauenquote in Dax-Vorständen aus

Berlin (AFP) - In der Debatte über mehr Gleichberechtigung in den Führungsetagen großer Unternehmen hat sich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) für eine Frauenquote in Dax-Vorständen ausgesprochen. "Ich bin für die Frauenquote", sagte Söder bei einer digitalen Veranstaltung der "Zeit", wie die Wochenzeitung am Mittwoch berichtete. Er sei auch dafür, dass bei den Gesetzen, die jetzt in Berlin gemacht würden, "dass wir uns da jetzt noch mal einen Ruck geben und das dann auch vernünftig umsetzen müssen", fügte Söder demnach hinzu.

CSU-Chef Markus Söder © AFP

Das Argument, es lasse sich "nicht vorschreiben, ob in einem Dax-Vorstand eine Frau ist", überzeuge ihn nicht. "Es gibt hochqualifizierte Männer und Frauen in unserem Land und genauso viele Frauen wie Männer, die diese Jobs locker machen können", sagte Söder. "Ich denke, wir müssen ein Signal setzen, weil es auch eine Vorbildfunktion für die vielen jungen Frauen in unserem Land hat."

SPD-Fraktionsvize Katja Mast begrüßte die Äußerungen: "Endlich hat auch CSU-Chef Markus Söder eingesehen, dass sich in den Aufsichtsräten und Vorständen freiwillig nichts bewegt", erklärte sie. "Über 90 Prozent der Vorstände sind männlich", fügte sie hinzu. Damit liege Deutschland im internationalen Vergleich weit hinten. "Unsere Vorschläge liegen auf dem Tisch", erklärte Mast.

An Söder appellierte Mast, nun "Nägel mit Köpfen" zu machen. "Ich freue mich, wenn er die Union zur Zustimmung des Gesetzes für mehr Frauen in Führungspositionen bewegt - dann gibt es in Vorständen und Aufsichtsräten endlich mehr Frauen."