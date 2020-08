Sondertreffen der Agrarminister von Bund und Ländern zum Tierwohl

Berlin (AFP) - Die Agrarminister von Bund und Ländern kommen am Donnerstag (11.00 Uhr) zu einem Sondertreffen in Berlin zusammen. Im Mittelpunkt steht der Umbau der Nutztierhaltung in Deutschland - und wie dieser finanziert werden kann. Für 16.00 Uhr ist eine Pressekonferenz mit dem Vorsitzenden der Agrarministerkonferenz, Saarlands Umweltminister Reinhold Jost (SPD), Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) und dem früheren Bundeslandwirtschaftsminister Jochen Borchert (CDU) geplant.

Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) © AFP

Klöckner will bei der Agrarministerkonferenz nach eigenen Angaben für eine breite Unterstützung der Länder für den Umbau der Tierhaltung werben. Mit der von ihr eingesetzten Borchert-Kommission gebe es dafür nun "erstmals einen gesamtheitlichen Ansatz". Das von Borchert geleitete Kompetenznetzwerk Nutztierhaltung hatte im Februar Empfehlungen vorgelegt und eine zweckgebundene Verbrauchsteuer auf tierische Produkte vorgeschlagen. Die Einnahmen müssten dann an die Landwirte für Stallneu- und umbauten gehen. Umwelt- und Tierschutzverbände haben anlässlich des Agrarministertreffens für Donnerstag zu Demonstrationen in Berlin aufgerufen; sie wollen unter anderem auch aus Klimaschutzgründen gegen das "Billigfleischsystem" protestieren.