Sony übernimmt für 1,9 Milliarden Dollar EMI Music Publishing

Tokio (AFP) - Der japanische Musikkonzern Sony hat einen Deal zur Übernahme des Labels EMI Music Publishing bekanntgegeben. Sony kaufe für 1,9 Milliarden Dollar (1,6 Milliarden Euro) die 60-Prozent-Anteile der in Abu Dhabi ansässigen Investmentfirma Mubadala an EMI, gab der Musik-Riese am Dienstag bekannt. Damit ist Sony nach eigenen Angaben indirekt mit rund 90 Prozent an EMI beteiligt.

"Wir freuen uns, EMI Music Publishing in die Sony-Familie einzugliedern", erklärte Sony-Chef Kenichiro Yoshida. Es ist der erste große Deal unter dem neuen Konzernchef.