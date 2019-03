Startup versorgt Menschen in Not mit Lebensmitteln und Seife

Soziale Konsumgütermarke Share erweitert Produktpalette

Berlin (AFP) - Wer einen Nussriegel der Marke Share kauft, spendet damit einem Menschen in Not eine Mahlzeit. Vor genau einem Jahr startete das Berliner Startup als Experiment - am Dienstag kündigte Share an, seine Produktpalette zu erweitern. Bislang bot das Unternehmen über die Handelspartner Rewe und dm neben den Bio-Nussriegeln Mineralwasser und vegane Seife an. Für jedes verkaufte Produkt verspricht Share, einem bedürftigen Menschen zu helfen.

Acht Millionen dieser Produkte verkaufte Share nach eigenen Angaben in den vergangenen zwölf Monaten. So konnten 51 Brunnen gebaut, zwei Millionen Mahlzeiten gespendet und 550.000 Seifen verteilt werden. "In Deutschland teilt mittlerweile alle zwei Sekunden jemand mit einem Menschen in Not, weil er ein Share-Produkt kauft", sagte Unternehmensgründer Sebastian Stricker.

Immer mehr Verbraucher wünschten sich Marken, die eine aktivere Rolle bei der Lösung sozialer Probleme spielten. Das Startup wolle zeigen, dass sich erfolgreiches Unternehmertum und gesellschaftliche Verantwortung gegenseitig stärkten, hieß es weiter.

Zu den neuen Produkten in der Palette von Share gehören den Angaben zufolge zwei Schweizer Bio-Schokoladen und ein veganer Nussriegel. Sie sollen im Supermarkt oder der Drogerie zwischen 1,55 Euro und 1,85 Euro kosten. Auch die Auswahl an Pflegeprodukten und Getränken will Share aufstocken. In Zukunft seien laut Stricker auch Projekte mit Kleidung und Unterrichtsmaterialien möglich.