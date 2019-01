2018 mehr als 82 Millionen Menschen aus dem Ausland zu Besuch

Spanien stellt neuen Rekord bei ausländischen Touristen auf

Madrid (AFP) - Spanien hat im vergangenen Jahr einen neuen Rekord an ausländischen Touristen aufgestellt: Die Zahl der Gäste aus dem Ausland stieg um 0,9 Prozent auf 82,6 Millionen, wie Tourismusministerin Reyes Maroto am Mittwoch sagte. Im Jahr 2017 waren 81,9 Millionen Touristen aus dem Ausland nach Spanien gereist.

Touristen in Barcelona © AFP

Die Gäste im Land gaben den Angaben zufolge insgesamt 89,6 Milliarden Euro bei ihren Trips nach Spanien aus - das war ein sattes Plus von 3,1 Prozent. Der Tourismus bleibe ein wichtiger "Motor" für die spanische Wirtschaft und vor allem für den Arbeitsmarkt, sagte Maroto.

Spanien sieht in seinem Haushalt für 2019 Ausgaben in Höhe von 34,6 Millionen Euro für Werbung und weitere Aktionen zur Ankurbelung des Tourismusektors vor. Vor allem im asiatischen Raum will das Land noch stärker um Reisende werben. Außerdem will Spanien ein gefragtes Ziel für Menschen mit Behinderung werden, wie die Ministerin ausführte.