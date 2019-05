Millionen Arbeitsplätze hängen vom Binnenmarkt ab

Spitzenverbände der Wirtschaft rufen zu hoher Beteiligung bei Europawahl auf

Berlin (AFP) - Die Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft rufen die Bürger für die Europawahl am 26. Mai zu einer hohen Beteiligung auf. "Wir wollen ein starkes, vielfältiges, wettbewerbsfähiges Europa", schreiben die Spitzenverbände von Arbeitgebern (BDA), Industrie (BDI), Handelskammern (DIHK) und Handwerk (ZDH) in dem am Donnerstag veröffentlichten Appell. "Viele Millionen Arbeitsplätze in unserem Land hängen am grenzüberschreitenden Handel."

Stimmzettel für Europawahl © AFP

"Rund 60 Prozent der Ausfuhren der Bundesrepublik gehen in die anderen EU-Mitgliedstaaten", heißt es in dem Appell weiter. Ein intakter Binnenmarkt sei Voraussetzung für eine funktionierende Wirtschaft und Wohlstand.

"Nur eine geschlossene und handlungsfähige EU ist in der Lage, auf Augenhöhe mit anderen Weltmächten zu verhandeln und die uns verbindenden Werte und wirtschaftlichen Interessen zu verteidigen." Ein einzelner Staat wie Deutschland sei zu klein dafür.

Neben den Spitzenverbänden haben auch zahlreiche Branchenverbände und einzelne Unternehmen Kampagnen zur Europawahl gestartet. Auf Plakaten, Anzeigen, Veranstaltungen sowie den sozialen Medien werben sie dafür, dass möglichst viele Menschen zur Urne gehen. Die Hoffnung dahinter ist, dass eine große Wahlbeteiligung ein starkes Abschneiden populistischer Parteien verhindern könnte.