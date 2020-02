Wachstumskurs ist für Streamingdienst aber mit hohen Kosten verbunden

Spotify steigert Nutzerzahl deutlich

Stockholm (AFP) - Der Streamingdienst Spotify ist im vergangenen Jahr weiter gewachsen. Die Zahl der Nutzer stieg bis Ende 2019 auf 271 Millionen, wie Spotify am Mittwoch in Stockholm mitteilte. Das sind 31 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Bei den zahlenden Abonnenten stieg die Zahl mit 29 Prozent ebenfalls um knapp ein Drittel auf 124 Millionen.

Dieser Wachstumskurs ist für das Unternehmen allerdings mit hohen Kosten verbunden: Den Nettoverlust für 2019 bezifferte Spotify mit 186 Millionen Euro. Das ist im Vergleich zu 2018 mehr als Doppelte; damals hatte unter dem Strich ein Minus von 78 Millionen Euro gestanden.

Auch 2020 soll für Spotify ein "Investitionsjahr" werden, wie das Unternehmen ankündigte. Die Zahl der Nutzer soll auf einen Wert zwischen 328 und 348 Millionen wachsen. Dem Marktforschungsunternehmen Midia zufolge ist Spotify bereits jetzt vor Apple und Amazon der führende Anbieter auf dem Musikstreamingmarkt und kam im vergangenen Sommer auf einen Marktanteil von mehr als 35 Prozent.

An der New Yorker Börse gaben die Spotify-Aktien nach Veröffentlichung der Zahlen am Mittwoch indes nach. Zum Handelsauftakt notierten die Papiere mit gut vier Prozent im Minus.