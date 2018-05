Super kostet im Schnitt 1,46 Euro - Diesel 1,30 Euro

Sprit bleibt trotz Preisrückgangs bei Rohöl teuer

München (AFP) - Kraftstoff bleibt in Deutschland teuer - trotz eines Preisrückgangs an den Rohölmärkten. Gegenüber der vergangenen Woche sank der Preis für einen Liter Super E10 nach Angaben des ADAC vom Mittwoch nur um 0,1 Cent auf durchschnittlich 1,46 Euro. Für einen Liter Diesel mussten Autofahrer mit 1,30 Euro pro Liter im Schnitt so viel bezahlen wie in der Vorwoche.

Der hohe Ölpreis treibt die Preise für Benzin und Diesel © AFP

Zu Beginn des Monats hatte Super E10 noch 1,40 und Diesel 1,24 Euro gekostet. Die Entwicklung am Rohölmarkt zeigt laut ADAC noch keinen Effekt: Während Mitte Mai ein Barrel der Sorte Brent noch bei rund 80 Dollar notierte, sind die Kurse inzwischen auf rund 75 Dollar gesunken.

Der ADAC empfiehlt Autofahrern, den Tank nach Möglichkeit spätnachmittags oder abends zu füllen. Dann seien die Spritpreise erfahrungsgemäß am niedrigsten. Beim Preisvergleich helfen können Smartphone-Apps.