Entwicklungen am Rohölmarkt treiben die Preise

Spritpreise binnen einer Woche um fast drei Cent je Liter gestiegen

München (AFP) - Die steigenden Preise am Rohölmarkt treiben die Spritpreise in Deutschland in die Höhe. Binnen einer Woche stiegen die Preise für Super und Diesel um fast drei Cent je Liter, teilte der Automobilclub ADAC am Mittwoch in München mit. So seien die Preise für einen Liter Super E10 um 2,7 Cent auf durchschnittlich 1,461 Euro gestiegen. Der durchschnittliche Dieselpreis erhöhte sich um ebenfalls 2,7 Cent auf 1,30 Euro.

Die Spritpreise sind deutlich gestiegen © AFP

Verantwortlich sind demnach die seit Februar um rund 25 Prozent auf über 80 US-Dollar gestiegenen Ölpreise für ein Barrel der Sorte Brent. Der ADAC empfiehlt Autofahrern, nach Möglichkeit spätnachmittags oder abends zu tanken. Erfahrungsgemäß seien die Preise dann am niedrigsten.