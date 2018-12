60 Prozent mehr Buchungen im Vergleich zum Vorjahr

Starkes Buchungsplus bei Flixbus in der Weihnachtszeit und an Silvester

München (AFP) - Immer mehr Menschen verreisen Weihnachten und Silvester mit dem Bus: Die Buchungen beim Marktführer Flixbus über die Feiertage stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 60 Prozent, wie das Unternehmen in München am Donnerstag mitteilte. Auf besonders beliebten Strecken biete Flixbus daher bereits mehr Fahrten an. Die fünf meistgebuchten Ziele zu Silvester sind bei Flixbus Amsterdam und Prag, Berlin, Hamburg und München.

Flixbusse am Hauptbahnhof in Hessen © AFP

"Der Buchungsanstieg zur Weihnachtsaison bestätigt den Trend weg vom eigenen Auto", erklärte André Schwämmlein, Mitgründer und Geschäftsführer von FlixMobility. Seit dem Start 2013 seien bereits über 100 Millionen Menschen mit Flixbus gereist.

Aufgrund der hohen Nachfrage hat Flixbus in diesem Jahr sein Streckennetz sowohl im In- als auch Ausland ausgebaut. Im Frühjahr erweiterte das Fernbusunternehmen sein Angebot mit dem Flixtrain außerdem auf Zugstrecken und startete ein Angebot in den USA.

Flixbus ist der größte Fernbusanbieter in Deutschland. Das Unternehmen bietet nach eigenen Angaben Busreisen zu 2000 Orten in 27 Ländern mit täglich rund 300.000 Verbindungen an.