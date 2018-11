Relativ günstige Sorte mit Fairtradesiegel setzt sich bei Test an die Spitze

Stiftung Warentest bewertet Milchschokoladen in den meisten Fällen gut

Berlin (AFP) - Beim Kauf von Milchschokolade erhalten Kunden in den meisten Fällen gute Qualität. Die Stiftung Warentest bewertete 15 von 25 Sorten nach eigenen Angaben vom Mittwoch mit gut, neun weitere mit befriedigend. Eine Schokolade erhielt die Note ausreichend, teilte die Stiftung in Berlin in einer Vorabmeldung für ihre Zeitschrift "test" mit. Dabei handelte es sich um die teuerste.

Sie erhielt Abzüge wegen einer hohen Belastung mit dem Schwermetall Nickel, die allerdings gesundheitlich unbedenklich war. Die Stiftung testete Schokoladen im Preisbereich zwischen einem und knapp sieben Euro pro 100 Gramm anhand verschiedener Kriterien. Dazu zählten unter anderem auch Geschmack und Kennzeichnung. Testsieger wurde demnach eine günstigere Sorte für einen Euro je 100 Gramm mit Fairtradesiegel.