Ifo-Präsident Fuest: "Konjunktur fehlt es an Schwung" - Gute Laune aber am Bau

Stimmung der Unternehmenslenker lässt weiter nach

München (AFP) - Die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Unternehmen ist im Mai weiter gefallen. Der Ifo-Geschäftsklimaindex ging von 99,2 auf 97,9 Punkte zurück, wie das Ifo-Institut in München am Donnerstag mitteilte. "Der deutschen Konjunktur fehlt es weiter an Schwung", erklärte Ifo-Präsident Clemens Fuest.

Deutschlands Exporte 2018 auf neuem Rekordhoch © AFP

Die rund 9000 befragten Unternehmen schätzen die aktuelle Lage "deutlich schlechter" ein, wie das Ifo mitteilte. Ihr Ausblick auf die kommenden Monate blieb unverändert.

Im Verarbeitenden Gewerbe sank der Geschäftsklimaindex laut Ifo nur minimal. Die Unternehmen waren weniger zufrieden mit der aktuellen Lage - ihre Erwartungen aber stiegen erstmals seit September 2018 wieder. Ein "Lichtblick" im Mai sei die chemische Industrie, dort sei der Optimismus zurückgekehrt, erklärte Fuest.

Im Dienstleistungssektor dagegen sanken sowohl der Indikator zur aktuellen Lage als auch der Optimismus mit Blick auf die kommenden Monate. Im Großhandel verschlechterte sich die Lage; der Einzelhandel war laut Ifo "deutlich zufriedener" mit der aktuellen Lage, der Ausblick auf die kommenden Monate verbesserte sich.

Im Bauhauptgewerbe bleibt die Stimmung bestens, der Index stieg das dritte Mal in Folge, wie das Ifo ermittelte: "Der Bauboom hält an."