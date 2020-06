Ifo-Institut: Unternehmen sehen "Licht am Ende des Tunnels"

Stimmung in der deutschen Wirtschaft hellt sich deutlich auf

München (AFP) - In den Chefetagen deutscher Unternehmen wächst nach dem katastrophalen Stimmungseinbruch im Frühjahr die Zuversicht: Der Ifo-Geschäftsklimaindex kletterte im Juni auf 86,2 Punkte, wie das Münchener Forschungsinstitut am Mittwoch mitteilte. Dies sei "der stärkste jemals gemessene Anstieg". Im Mai hatte der Wert saisonbereinigt korrigiert bei 79,7 Punkten gelegen. "Die deutsche Wirtschaft sieht Licht am Ende des Tunnels", erklärte Ifo-Präsident Clemens Fuest.

Baustelle in Berlin © AFP

Für den Geschäftsklimaindex befragt das Institut monatlich rund 9000 Unternehmen. Dabei werden sie gebeten, ihre gegenwärtige Geschäftslage zu beurteilen und ihre Erwartungen für die nächsten sechs Monate einzuschätzen. Im April war der Index auf ein historisches Tief von 74,2 Punkten gestürzt und hatte sich dann im Mai angesichts der Lockerungen in der Corona-Krise bereits wieder etwas erholt.

Im Juni machten nun insbesondere die Erwartungen der Unternehmen für die kommenden sechs Monate einen deutlichen Sprung nach oben und stiegen von 80,5 Punkten im Vormonat auf einen Wert von 91,4. Die aktuelle Lage wurde laut Ifo-Institut "etwas besser" beurteilt - hier legte der Wert von 78,9 Punkten im Mai auf 81,3 zu.

Im Verarbeitenden Gewerbe stieg der Geschäftsklimaindex erneut merklich. Dies sei "auf deutlich verbesserte Erwartungen der Industrieunternehmen zurückzuführen", erklärte das Ifo-Institut. "So stark sind die Erwartungen bisher noch nie gestiegen." Jedoch werde die aktuelle Lage "weiterhin von einer großen Mehrheit der Unternehmen als schlecht eingestuft".

Im Dienstleistungssektor nahm insbesondere der Pessimismus mit Blick auf das kommende halbe Jahr deutlich ab. Auch die Einschätzungen zur aktuellen Lage verbesserten sich.

Auch im Handel stieg der Geschäftsklimaindex erneut deutlich. "Trotzdem erwarten viele Händler weiterhin eine schlechte Geschäftsentwicklung", erklärte Fuest. Gegenwärtig sei die Stimmung im Einzelhandel weniger pessimistisch als im Großhandel.

Im Bauhauptgewerbe sank bei den Erwartungen ebenfalls der Pessimismus. Ihre aktuelle Lage bewerteten die Baufirmen im Vergleich zum Vormonat etwas besser.