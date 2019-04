Autobauer lieferte möglicherweise falsche Daten an Behörden

Strafrechtliche Untersuchung gegen Ford in den USA wegen Abgaswerten

New York (AFP) - Gegen Ford laufen in den USA strafrechtliche Untersuchungen wegen möglicherweise falscher Abgaswerte. Das teilte der US-Autohersteller am Freitag in einem Dokument für die Börsenaufsichtsbehörde SEC mit. Die vom Justizministerium eingeleitete Untersuchung habe aber nichts mit manipulativer Software wie beim Konkurrenten Volkswagen zu tun.

Gegen Ford läuft in den USA eine strafrechtliche Untersuchung wegen möglicherweise falscher Abgaswerte © AFP

Ford hatte nach eigenen Angaben im Februar "freiwillig" den Aufsichtsbehörden der US-Bundesregierung sowie des Bundesstaats Kalifornien eine "potenzielle Besorgnis" hinsichtlich seiner firmeninternen Analysemethoden für den Ausstoß von Stickoxiden gemeldet. Daraufhin habe das Justizministerium die Untersuchung eingeleitet, die sich noch in einem "Vorstadium" befinde.

Eine Handvoll von Ford-Mitarbeitern hatte im Februar auf einer Internetplattform unter dem Schutzmantel der Anonymität berichtet, dass das Unternehmen falsche Emissionswerte an die Regulierungsbehörden gemeldet habe. Ford leitete nach eigenen Angaben daraufhin auch interne Untersuchungen ein. Der Konzern erklärte jetzt, er sei noch nicht in der Lage abzuschätzen, ob der Vorgang schädliche Auswirkungen auf die Geschäftszahlen haben werde.