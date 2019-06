Gewerkschaften wehren sich gegen Ausschreibungsverfahren für Fährverbindungen

Streik des Fährpersonals beeinträchtigt Verbindungen nach Korsika

Ajaccio (AFP) - Kurz vor Beginn der Sommersaison auf Korsika streikt das Fährpersonal der französischen Gesellschaft La Méridionale gegen die Ausschreibungen für die Verbindungen zwischen der Urlauberinsel und dem Festland. Dutzende Streikende behinderten am Sonntag die Abfertigung der ankommenden Fähren im Hafen von Bastia.

Fähre auf dem Weg von Marseille nach Korsika © AFP

Am Freitag hatten sie den Hafen von Ajaccio komplett gesperrt, am Samstag ließen sie erst nach heftigen Protesten die Autos von Passagieren passieren. Am Sonntag blockierten sie zunächst die Fracht eines Fährschiffs des Konkurrenzunternehmens Corsica Linea. La Méridionale strich für Sonntag zwei und für Montag drei weitere Verbindungen.

Die Gewerkschaften haben angekündigt, den Arbeitskampf nach Bedarf fortzusetzen. Sie wehren sich gegen das Ausschreibungsverfahren für die Fährverbindungen, nachdem Corsica Linea den Zuschlag für drei Routen zwischen Marseille und den korsischen Häfen Ajaccio, Bastia und L'Île Rousse erhalten hatte.