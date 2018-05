Gewerkschaft will Mitarbeiter zu Reform befragen

Streikbeteiligung bei französischer Bahn sinkt

Paris (AFP) - Am 16. Streiktag bei der französischen Bahngesellschaft SNCF haben sich nur noch rund 15 Prozent der Mitarbeiter beteiligt. Damit ist die Zahl auf dem niedrigsten Stand seit Streikbeginn vor fünf Wochen, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Die einflussreiche Gewerkschaft CGT will bei einem Mitgliedervotum abfragen, wie die Eisenbahner zu der Bahnreform von Präsident Emmanuel Macron stehen.

Streikbeteiligung bei französischer Bahn gesunken © AFP

CGT-Chef Laurent Brun sagte dem Sender CNews zwar: "Im Moment gibt es kein Ende des Konflikts." Die Gewerkschaft wolle angesichts der niedrigen Teilnehmerzahlen dennoch erfragen, wie die Stimmung unter den Mitarbeitern sei. Angaben zur Organisation des Votums machte er nicht.

Am Mittwochnachmittag war ein Treffen der Eisenbahner-Gewerkschaften geplant, um sich über weitere Schritte auszutauschen. Zwei Tage zuvor hatten sie mit Regierungschef Edouard Philippe verhandelt. Die Gespräche brachten nach Angaben der Arbeitnehmer-Vertreter jedoch keine Annäherung.

Macron will die SNCF ab 2020 wie von der EU beschlossen für den Wettbewerb öffnen und dafür grundlegend umbauen. Die Gewerkschaften fürchten eine schrittweise Privatisierung. Sie protestieren gegen die geplante Abschaffung des Eisenbahner-Statuts, das Frührenten und weitgehende Unkündbarkeit garantiert.