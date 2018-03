Streiks bei Bahn und öffentlichem Dienst in Frankreich

Paris (AFP) - In Frankreich läuft am Donnerstag eine neue Streikwelle gegen die Reformen von Präsident Emmanuel Macron an. Bei der Bahn und im Flugverkehr ist mit massiven Ausfällen und Verspätungen zu rechnen. Die Lokführer, die Fluglotsen und andere öffentliche Bedienstete legen die Arbeit nieder. Auch Schulen und Krankenhäuser sind betroffen.

"In Streik" steht auf der Brust eines SNCF-Mitarbeiters © AFP

Zudem sind landesweite Kundgebungen der Gewerkschaften geplant, die größte in Paris. Dort werden rund 25.000 Menschen am Bastille-Platz erwartet. Die Proteste richten sich gegen die von Macron angekündigte Reform der Staatsbahn SNCF. Deren Beschäftigte sollen ihren beamtenähnlichen Status verlieren. Der öffentliche Dienst demonstriert unter anderem gegen die geplante Streichung von 120.000 Stellen.