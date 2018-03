Cohn hatte protektionistische Maßnahmen zu verhindern versucht

Streit um Strafzölle führt zu Rücktritt von Trumps oberstem Wirtschaftsberater

Washington (AFP) - Erneut sorgt ein spektakulärer Rücktritt im Weißen Haus für Wirbel: Offenbar als Konsequenz aus seiner Niederlage im Streit über die von US-Präsident Donald Trump geplanten Strafzölle hat dessen oberster Wirtschaftsberater Gary Cohn das Handtuch geworfen. Damit wird die Position der Befürworter des Freihandels innerhalb der US-Regierung geschwächt. Trump selbst teilte am Dienstag erneut gegen die EU aus - diese mache Handel mit den USA "fast unmöglich".

Wirtschaftsberater Cohn tritt zurück © AFP

In einer knappen Mitteilung ging Cohn am Dienstag nicht auf die Gründe seines Abgangs ein. Der frühere Investmentbanker und ausgesprochene Befürworter des Freihandels erklärte lediglich, dass es ihm eine Ehre gewesen sei, als Leiter des Wirtschaftsberatergremiums im Weißen Haus "meinem Land zu dienen" und "wachstumsfördernde" wirtschaftspolitische Maßnahmen auf den Weg zu bringen - eine Anspielung auf die im Dezember vom Kongress verabschiedete Steuerreform, für die sich Cohn energisch eingesetzt hatte.

Auch Trump äußerte sich zunächst nicht zu den Hintergründen von Cohns Rücktritt. Er rühmte seinen scheidenden Berater in einer schriftlichen Erklärung als "seltenes Talent". Dieser habe einen "ausgezeichneten Job" dabei geleistet, die Agenda der Regierung voranzubringen.

Cohns Rücktritt kommt allerdings nicht überraschend. Über seinen Abgang war in Washington seit Tagen spekuliert worden, nachdem Trump am Donnerstag die Strafzölle von 25 Prozent auf Stahl und zehn Prozent auf Aluminium angekündigt hatte und damit Ängste vor einem Handelskrieg auslöste.

Der frühere Investmentbanker Cohn stemmte sich vehement gegen die Strafzölle. Medienberichten zufolge lieferte er sich einen harten Streit mit Handelsminister Wilbur Ross und einem weiteren Wirtschaftsberater im Weißen Haus, Peter Navarro. Navarro, der als handelspolitischer Falke gilt und die US-Strafzölle als "mutige, harte Entscheidung" zum Schutz der heimischen Produzenten pries, konnte sich in dem internen Flügelkampf durchsetzen.

Unter Trumps Parteikollegen im Kongress dürfte dies die Sorgen um den Kurs des Präsidenten verstärken. Denn wie Cohn lehnen auch viele republikanische Parlamentarier die Strafzölle ab. Der Fraktionschef im Repräsentantenhaus, Paul Ryan, appellierte am Dienstag an den Präsidenten, einen "schlaueren" Plan zum Schutz der heimischen Stahl- und Aluminiumproduzenten vorzulegen.

Trump selbst legte ungeachtet dessen nach: Die EU sei zu den USA "besonders hart", sagte Trump bei einem Treffen mit dem schwedischen Regierungschef Stefan Löfven im Weißen Haus. "Sie machen es für uns fast unmöglich, mit ihnen Geschäfte zu machen", sagte Trump über die Europäer.

Cohns Rücktritt reiht sich in eine bereits lange Liste von Abgängen aus Trumps Regierungsteam ein. Knapp eine Woche zuvor hatte die Kommunikationsdirektorin im Weißen Haus, Hope Hicks, ihren Rücktritt erklärt. Im Februar war der Stabssekretär im Weißen Haus, Rob Porter, ausgeschieden. Der Abgang von Cohn konterkariert damit auch Trumps Beteuerung, dass im Weißen Haus alles geordnet zugehe. Noch am Dienstagmorgen (Ortszeit) hatte er Berichte über Chaos in der Regierungszentrale als "Falschnachrichten" bezeichnet.

Spannungen zwischen Cohn und Trump gab es indes bereits in der Vergangenheit. So zog der Wirtschaftsberater, der aus einer jüdischen Familie stammt, bereits im vergangenen Sommer seinen Rücktritt in Erwägung, nachdem Trump Sympathie für Teilnehmer eines rechtsextremen Aufmarsches in Charlottesville durchblicken ließ. Auch den Ausstieg aus dem Pariser Klimaschutzabkommen lehnte Cohn ab.

Trump kündigte an, nun "bald" einen Ersatz für Cohn finden zu wollen. "Viele Leute wollen den Job", schrieb Trump im Kurzbotschaftendienst Twitter. Er werde dabei eine "weise" Entscheidung treffen.