EuGH setzt hohe Hürden für unzulässige Verwendung des gälischen Worts

Streit um in Schottland verbreitete Bezeichnung "Glen" bei schwäbischem Whisky

Luxemburg (AFP) - Die schottische Whisky-Industrie hält die für ihr Nationalgetränk typische Bezeichnung "Glen" bei einem Produkt aus Schwaben für unzulässig, weil so auf die geschützte Angabe "Scotch Whisky" angespielt werde. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) machte in einem am Donnerstag verkündeten Urteil aber klar, dass es für eine solche Annahme hohe Hürden gibt. Es muss demnach genau geprüft werden, ob Verbraucher tatsächlich "unmittelbar" an Scotch Whisky denken. (Az. C-44/17)

Justitia © AFP

Der strittige Tropfen aus dem schwäbischen Buchenbachtal trägt den Namen "Glen Buchenbach". Eine Interessenvertretung der schottischen Whisky-Branche klagte dagegen vor dem Landgericht Hamburg. Die Industrie sieht in der Verwendung des gälischen Worts "Glen" (schmales Tal) eine unzulässige indirekte Verwendung der in der EU geschützten geografischen Angabe "Scotch Whisky" oder zumindest eine unzulässige Anspielung darauf. Der von vielen schottischen Herstellern verwendete Begriff weckt nach ihrer Auffassung Assoziationen mit Schottland und seinem Nationalgetränk.

Der EuGH machte nun deutlich, dass es sich Gerichte in dieser Frage nicht zu einfach machen dürfen. Das Landgericht Hamburg hatte den Gerichtshof um Klärung der Frage gebeten, wie weit der Schutz von geografischen Angaben wie "Scotch Whisky" geht. Der EuGH hob nun hervor, es genüge nicht, dass die Bezeichnung beim Verbraucher "eine irgendwie geartete Assoziation" mit der geschützten Angabe oder dem zugehörigen Gebiet wecken könne.

Das Gericht muss laut EuGH prüfen, ob ein Verbraucher "unmittelbar" an "Scotch Whisky" denkt. Maßgeblich sei, ob "ein normal informierter, angemessen aufmerksamer und verständiger europäischer Durchschnittsverbraucher" durch den Namen veranlasst werde, einen Bezug zu dem geschützten Produkt herzustellen.