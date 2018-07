Deutschland bei Arbeitskosten pro Stunde EU-weit auf Rang sechs

Studie: Anhaltender Aufschwung auch wegen steigender Löhne

Berlin (AFP) - Steigende Löhne haben laut gewerkschaftsnahen Wirtschaftsforschern zum Aufschwung der vergangenen Jahre beigetragen. Wie die Hans-Böckler-Stiftung am Montag mitteilte, wuchs in den Jahren 2008 bis 2017, in denen der Lohn deutlich stieg, auch die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung kräftig. In den Jahren 2000 bis 2008 seien die Löhne hingegen stagniert und der Niedriglohnsektor stark angewachsen. Deutschland habe bei den Löhnen immer noch Aufholpotenzial.

VW-Arbeiter an einer Golf-Fertigungslinie © AFP

Für ihre Studie verglichen die Wirtschaftsforscher des stiftungseigenen Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) die Entwicklung der deutschen Lohnkosten mit denen der anderen europäischen Länder. Demzufolge stiegen die deutschen Kosten je Stunde für die Arbeitgeber zwischen 2001 und 2008 um durchschnittlich 1,7 Prozent pro Jahr. Damit stiegen die deutschen Kosten im EU-Vergleich am langsamsten (EU: 3,4 Prozent; Euroraum: 2,8 Prozent) und inflationsbereinigt sanken sie sogar.

In dieser Periode nahm die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung in Deutschland um 130.000 Menschen ab, während gleichzeitig die Zahl der ausschließlich geringfügig entlohnt Beschäftigten um rund 650.000 zulegte.

Zwischen 2008 und 2017 stiegen die deutschen Kosten um 2,3 Prozent jährlich - überdurchschnittlich im EU-Vergleich (EU: 2,0 Prozent; Euroraum: 1,9 Prozent). Gleichzeitig stieg die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung um 4,5 Millionen, der Niedriglohnsektor schrumpfte. Die Kostensteigerungen gingen dabei fast ausschließlich auf Lohnsteigerungen zurück - die Lohnnebenkosten blieben nahezu stabil.

Alles in allem errechneten die IMK-Ökonomen eine Lücke in der Lohnentwicklung von fast acht Prozentpunkten zum Euroraum. Wie die Entwicklung der vergangenen Jahre gezeigt habe, hänge die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Unternehmen nicht von möglichst niedrigen Lohnkosten ab. Wer sich in einer großen Volkswirtschaft wie der deutschen nur auf den Export konzentriere, verschenke Potenzial im Inland. Stattdessen sollten die Unternehmen höhere Löhne bezahlen, damit die Bundesbürger mehr Geld für Konsumausgaben hätten.

Das zeige das Beispiel Österreich. Hier habe sich die Politik Anfang der 2000er Jahre nicht nur auf die Senkung der Arbeitskosten konzentriert und damit in diesen Jahren eine wesentlich bessere wirtschaftliche Entwicklung hingelegt als Deutschland.

Allerdings schränken die gewerkschaftsnahen Ökonomen die eigenen Aussagen selbst ein: Arbeitskosten seien zwar ein wichtiger Faktor für Wirtschaftswachstum, aber längst nicht der wichtigste.

Insgesamt rangiert Deutschland dem IMK zufolge bei den Arbeitskosten an sechster Stelle unter den EU Ländern. 2017 mussten Arbeitgeber der Privatwirtschaft in der Bundesrepublik 34,60 pro geleistete Arbeitsstunde aufwenden. Höher liegen die Kosten in Dänemark, Belgien, Schweden, Luxemburg und Frankreich - hier müssen zwischen 43,60 und 36,60 Euro pro Stunde ausgegeben werden.

Der Durchschnitt des Euroraums liegt bei 30,40 Euro. Schlusslichter sind Rumänien und Bulgarien mit Arbeitskosten von 6,10 beziehungsweise 4,90 Euro pro Stunde, allerdings bei Zuwächsen von rund zwölf Prozent.