Frankreich damit nach den USA und Großbritannien auf Platz drei

Studie: Rekordzahl von Übernahmen in Deutschland durch französische Unternehmen

Neuilly-sur-Seine (AFP) - Französische Unternehmen haben im vergangenen Jahr eine Rekordzahl von Firmen in Deutschland übernommen - wertvollster Deal war der Kauf von Opel durch PSA. Damit wahrte Frankreich seinen Platz als drittgrößter Investor in Deutschland nach den USA und Großbritannien, wie eine Studie der Beratungsgesellschaft PwC ergab. Auch in umgekehrter Richtung gab es 2017 viele Übernahmen - die größte war der Kauf des Pharmaunternehmens Merial durch Boehringer Ingelheim.

Insgesamt 117 Unternehmen in Deutschland wurden im vergangenen Jahr von einem französischen übernommen, wie PwC in der am Dienstag veröffentlichten Studie mitteilte. Im Vergleich zum Jahr 2013 habe sich die Zahl verdreifacht, im Vergleich zum Jahr 2016 sei sie um acht Prozent gestiegen. Die wertvollsten Übernahmen nach Opel waren der Kauf des Energieinfrastrukturdienstleisters SAG durch Spie, des Autozulieferers FTE durch Valeo und des Kofferherstellers Rimowa durch den Luxuskonzern LVMH.

Deutsche Unternehmen kauften im vergangenen Jahr 46 Firmen in Frankreich, wie PwC zählte - zwölf mehr als 2016. Deutschland stieg damit von Platz vier auf Platz drei der wichtigsten Investoren in Frankreich auf, nach den USA und Großbritannien. Die Beratungsgesellschaft nennt als wertvollste Transaktionen die Fusion von Siemens und Alstom, den Kauf der Eisenbahnwaggonleasingfirma CIT durch VTG und die Übernahme der Elektronikmarktkette Fnac Darty durch Ceconomy (früher Media Markt und Saturn).