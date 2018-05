Studie: Russlands Wirtschaft profitiert nur kurzfristig von Fußball-WM

London (AFP) - Die Fußball-Weltmeisterschaft wird der russischen Wirtschaft nach Einschätzung der Ratingagentur Moody's allenfalls einen kurzfristigen Schub bescheren. Die WM werde voraussichtlich keinen bedeutenden Beitrag für ein breiteres Wirtschaftswachstum leisten, erklärte Moody's-Analystin Kristin Lindow am Donnerstag. Das Turnier dauere nur einen Monat an, die damit verbundenen Wirtschaftsimpulse seien im Vergleich zur gesamten russischen Wirtschaftleistung mit einem Umfang von 1,3 Billionen Dollar (1,1 Billionen Euro) begrenzt.

Stadion in Sotschi © AFP

Profitieren dürften von der Großveranstaltung laut Moody's vor allem Lebensmittel-Einzelhändler, Hotels, Telekommunikationsunternehmen und der Transportsektor. In diesen Bereichen könnten die Erlöse zeitweilig gesteigert werden. Die Moskauer Flughäfen könnten aus einer Erweiterung der Passagierkapazitäten auch nach dem Ende der WM weiter Nutzen ziehen.

Auf die einzelnen Austragungsorte in Russland hat die WM der Ratingagentur zufolge insgesamt positive, zumeist aber ebenfalls kurzzeitige Auswirkungen. Zwar würden durch die neu geschaffene Infrastruktur zusätzliche Steuereinnahmen generiert, erklärte Moody's. Davon profitierten vor allem die Regionen Mordwinien und Kaliningrad. Auf der anderen Seite hätten die Ausgaben für die WM sich negativ auf die öffentlichen Haushalte in anderen Regionen ausgewirkt und dort zu einer höheren Verschuldung geführt - etwa in Sankt Petersburg und der Region Samara.

Die WM in Russland dauert vom 14. Juni bis zum 15. Juli. Die Spiele finden an insgesamt elf Austragungsorten statt.