Eon: Schon jetzt deutlich mehr als in den Vorjahren

Sturmreicher Jahresbeginn sorgt für viel Windstrom

München (AFP) - Der an Stürmen reiche Jahresbeginn hat für reichlich Windstrom gesorgt. Nach einer Auswertung von Eon erzeugten die deutschen Windkraftwerke an Land und auf See seit Jahresbeginn mehr als 33 Milliarden Kilowattstunden (kWh) Strom. Im Vorjahr mit auch nicht wenig Stürmen hatten die Rotoren erst Ende März so viel Energie eingefahren; 2017 waren es bis Ende März nur 27 Milliarden kWh gewesen.

Windrad unter dicht bewölktem Himmel © AFP

"An einigen Tagen war die Windstrom-Ausbeute sogar mehr doppelt so hoch wie 2018, beispielsweise am Wochenende, als Sturm Eberhard über Deutschland zog", erklärte Eon-Energie-Geschäftsführerin Victoria Ossadnik. Was Karnevalszüge und Bahnverkehr durcheinanderwirbelt, treibt das Geschäft mit grüner Energie kräftig an: Nach Eon-Einschätzung könnten die Windräder bis Ende März ingesamt bis zu 40 Milliarden kWh Strom erzeugen.