Land erwägt andernfalls Beschwerde bei der WTO

Südkorea will USA um Ausnahmen bei Strafzöllen bitten

Seoul (AFP) - Südkorea will die USA um Ausnahmen bei den verhängten Strafzöllen bitten und im Fall einer Zurückweisung die Welthandelsorganisation (WTO) einschalten. Südkoreas Handelsminister Paik Un Gyu bedauerte die von US-Präsident Donald Trump auf den Weg gebrachten Zölle auf Stahl und Aluminium am Freitag. Sollten diese Maßnahmen wie geplant in Kraft treten, wäre das ein "schwerer Schlag" für Südkoreas Stahlexporte in die USA.

Stahlprodukte © AFP

Das südkoreanische Handelsministerium erklärte, rasch Kontakt mit der US-Seite aufnehmen zu wollen, um Washington um reduzierte Zölle oder eine komplette Ausnahme für Südkorea zu bitten. Wenn das nicht erfolgreich sei, werde das Land eine Beschwerde bei der WTO prüfen, möglicherweise gemeinsam mit anderen betroffenen Ländern. Südkorea ist derzeit der drittgrößte Stahlversorger der USA nach Kanada und Brasilien.

Trump hatte am Donnerstag mit seiner Unterschrift verfügt, dass in 15 Tagen Zölle von 25 Prozent auf Stahl und zehn Prozent auf Aluminium in Kraft treten sollen. Ausnahmen könnte es nur für Kanada und Mexiko geben. Trump bezeichnete die Zölle als notwendige Maßnahme zum Schutz von Jobs und Unternehmen in den USA.

Das Hyundai Forschungsinstitut erklärte am Freitag, 25 Prozent Strafzölle auf Stahl würden zu einem Rückgang der südkoreanischen Exporte in die USA um 22 Prozent führen. Das entspreche Einbußen von einer Milliarde Dollar.