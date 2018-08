Ostasiatisches Land hat eine der niedrigsten Geburtenraten

Südkoreas Erwerbsbevölkerung 2017 erstmals geschrumpft

Seoul (AFP) - In Südkorea ist die Zahl der Menschen im Erwerbsalter im vergangenen Jahr erstmals geschrumpft. Die Zahl der 15- bis 65-Jährigen ging 2017 um 116.000 auf 36,2 Millionen zurück, wie das südkoreanische Statistikamt am Montag mitteilte. Die Bevölkerung insgesamt nahm leicht um 0,3 Prozent auf 51,4 Millionen zu. Der Anteil der Menschen über 65 Jahre stieg auf 14,2 Prozent.

Südkorea zählt zu den Ländern mit sehr niedriger Geburtenrate. Die Regierung hatte vor wenigen Wochen mitgeteilt, dass die Zahl der Geburten im vergangenen Jahr um zwölf Prozent zurückging: Nur 357.771 Kinder kamen zur Welt, so wenige wie noch nie. Die sogenannte Fertilitätsrate - die Zahl der Kinder, die eine Frau in ihrem Leben durchschnittlich zur Welt bringen wird - liegt in dem ostasiatischen Land bei 1,05.

Das vom Koreakrieg (1950 bis 1953) zerstörte Südkorea hat in den vergangenen Jahrzehnten einen spektakulären wirtschaftlichen Aufschwung erlebt. Es ist derzeit die elftgrößte Volkswirtschaft der Welt und die viertgrößte in Asien.