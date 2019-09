Urlauber können kostenfrei umbuchen oder stornieren

TUI warnt vor Reisen in die von Hurrikan "Dorian" betroffenen Gebiete

Hannover (AFP) - Der Tourismuskonzern TUI hat Urlaubern von Reisen in die von Hurrikan "Dorian" betroffenen Gebiete abgeraten. Wer zeitnah eine Reise an die Südostküste der USA ab Fort Lauderdale und nordwärts plane, möge "dringend" seine Reiseabsichten überdenken, erklärte das Unternehmen am Montag. Gäste könnten ihre Reise "gebührenfrei umbuchen oder stornieren". Das gelte für Teile von Florida, Georgia und South sowie North Carolina.

Hurrikan "Dorian" im Satellitenbild © AFP

"Dorian" zieht seit Sonntag über die Bahamas. Ursprünglich wurde damit gerechnet, dass "Dorian" am Montagabend oder Dienstagmorgen in Florida auf das US-Festland treffen würde. US-Präsident Donald Trump sagte jedoch am Sonntag, nach jüngsten Erkenntnissen sehe es so aus, dass der Hurrikan vor der Küste abdrehen und in Richtung South und North Carolina ziehen werde. Der Wirbelsturm werde auch die Bundesstaaten Georgia und Alabama treffen.

TUI habe bereits alle Gäste von der Insel Grand Bahama abreisen lassen, teilte der Konzern weiter mit. Alle Reisen auf die nordwestlichen Inseln der Inselgruppe würden bis einschließlich 15. September abgesagt. TUI stehe zudem in ständigem Kontakt mit den Behörden vor Ort und beobachte die Lage weiter aufmerksam.