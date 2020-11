Der Tesla-Chef hatte Baustelle erst im September besucht

"Tagesspiegel": Elon Musk stattet Gigafactory bei Berlin Spontanbesuch ab

Berlin (AFP) - Tesla-Chef Elon Musk stattet der Gigafactory-Baustelle in Grünheide bei Berlin einen Spontanbesuch ab. Laut Informationen des "Tagesspiegel" landete der Firmenchef am Donnerstagmorgen am Flughafen BER. Von dort sind es nur gute 40 Kilometer zur Baustelle. Der Grund für den Besuch sei unklar.

Tesla-Chef Musk © AFP

Musk war erst Anfang September zum Richtfest der neuen Fabrik nach Deutschland gereist. Im Oktober machte die Baustelle wegen unbezahlter Wasserrechnungen Schlagzeilen. Der Wasserverband Strausberg-Erkner hatte daraufhin auf der Baustelle das Wasser abgedreht. Kurz darauf wurde der Projektleiter der Baustelle entlassen.

Die Produktion des US-Elektroautobauers in Grünheide soll bereits im Juli 2021 starten; jährlich sollen dort bis zu 500.000 Elektroautos vom Band laufen.