Zeitung beruft sich auf Industriekreise - Verband will Dienstag entscheiden

"Tagesspiegel": IAA soll künftig in München stattfinden

Berlin (AFP) - Die internationale Automobilausstellung IAA soll nach Informationen des "Tagesspiegel" künftig in München stattfinden. Das wolle der Automobilverband (VDA) am Dienstag entscheiden, berichtete die Zeitung unter Berufung auf Industriekreise. Der VDA bestätigte dies auf Anfrage nicht.

Die IAA 2019 in Frankfurt am Main © AFP

Begründet werde die Entscheidung dem Vernehmen nach damit, dass München im Vergleich die wirtschaftlich stärkste Region sei und die Autoschau in der bayerischen Landeshauptstadt die nötige politische Unterstützung erhalte, berichtete der "Tagesspiegel". Der VDA wolle keine Experimente und gehe am Veranstaltungsort München auf Nummer sicher. München würde sich damit gegen die Kandidaten Berlin und Hamburg durchsetzen.

Die IAA hatte fast 70 Jahre lang in Frankfurt am Main stattgefunden. Die Ausstellung soll ein moderneres Konzept bekommen, ein breiteres Publikum erreichen und die gesellschaftliche Debatte um die Mobilität der Zukunft aufgreifen.

Bei der IAA im September am traditionellen Standort Frankfurt hatte es massive Proteste gegen die Veranstaltung gegeben. Demonstranten forderten eine Verkehrswende und eine rasche Abkehr vom Verbrennungsmotor. Auch die Besucherzahlen der Branchenschau waren in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen.

Um die Austragung der IAA hatten sich zunächst sieben Städte beworben, München, Hamburg und Berlin kamen in die engere Auswahl. Die IAA fand bisher alle zwei Jahre in Frankfurt statt. In den Jahren dazwischen gibt es jeweils die IAA-Nutzfahrzeugmesse in Hannover.