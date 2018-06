Super kostete im Schnitt etwa 1,44 Euro - Diesel laut ADAC rund 1,28 Euro

Tanken verteuert sich im Mai trotz Preisrückgangs bei Rohöl

München (AFP) - Trotz zuletzt leicht rückläufiger Rohölpreise sind die Preise für Benzin und Diesel an deutschen Tankstellen im Mai gestiegen. Das teilte der Automobilclub ADAC am Freitag in München mit. Demnach kostete ein Liter Super E10 im Monatsmittel 1,437 Euro - 6,6 Cent mehr als im April.

Die Spritpreise sind deutlich gestiegen © AFP

Bei Diesel sah die Lage ähnlich aus. Im Vergleich der beiden Monatsmittel zogen die Preise für einen Liter um 6,3 Cent auf 1,277 Euro an. Der ADAC beobachtet fortlaufend die Entwicklungen auf den Kraftstoffmärkten.