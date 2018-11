Im Schnitt Anstieg von 2,3 Prozent gegenüber Vorjahr

Tarifbeschäftigte bekommen Weihnachtsgeld in Höhe von gut 2500 Euro brutto

Wiesbaden (AFP) - Die große Mehrheit der Tarifbeschäftigten in Deutschland erhält in diesem Jahr Weihnachtsgeld. Wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte, bekommen das zusätzliche Entgelt insgesamt 86,8 Prozent der Beschäftigten mit Tarifvertrag. Durchschnittlich erhalten sie 2583 Euro brutto - 2,3 Prozent mehr als im Vorjahr. In Westdeutschland liegt das Weihnachtsgeld mit im Schnitt 2595 Euro dabei um 3,8 Prozent höher als in Ostdeutschland mit 2499 Euro.

Die meisten Tarifbeschäftigten bekommen Weihnachtsgeld © AFP

Im Branchenvergleich führen Tarifbeschäftigte im Bereich "Gewinnung von Erdöl und Erdgas" im Jahr 2018 die Rangliste an. Mit im Schnitt 5679 Euro liegt ihr Weihnachtsgeld 4,3 Prozent über dem durchschnittlichen Bruttomonatsverdienst, den die Tarifbeschäftigten in dieser Branche im November erhalten. Dahinter folgt das Weihnachtsgeld bei den Rundfunkveranstaltern mit 5246 Euro sowie im Bereich "Kokerei und Mineralölverarbeitung" mit 4795 Euro.

Das niedrigste Weihnachtsgeld erhalten den Statistikern zufolge die Tarifbeschäftigten im Bereich "Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften" mit 316 Euro. In den Wirtschaftszweigen "Landwirtschaft, Jagd und damit verbundene Tätigkeiten" (488 Euro) sowie "Wach- und Sicherheitsdienste sowie Detekteien" (501 Euro) wird ebenfalls ein deutlich unterdurchschnittliches Weihnachtsgeld gezahlt.