Verbraucherpreise ebenfalls zwei Prozent höher

Tariflöhne im zweiten Quartal zwei Prozent höher als vor einem Jahr

Wiesbaden (AFP) - Die Tariflöhne in Deutschland sind im zweiten Quartal im Schnitt zwei Prozent höher gewesen als im Vorjahreszeitraum. Wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte, sind allerdings auch die Verbraucherpreise zwei Prozent höher als vor einem Jahr. Somit hat der Durchschnittsverdiener real nicht mehr Geld in der Tasche. Allerdings gibt es große Unterschiede zwischen den Branchen.

Bauarbeiter reparieren eine Straßenecke © AFP

Wer im Baugewerbe arbeitet, darf sich im Schnitt über fünf Prozent mehr Lohn freuen. Im Verarbeitenden Gewerbe, Handel und Gastgewerbe haben die nach Tarif Beschäftigten über drei Prozent mehr auf dem Konto. Im Bereich der Öffentlichen Verwaltung, Verteidigung und Sozialversicherung, bei den Finanz- und Versicherungsdienstleistungen sowie im Bereich Kunst, Unterhaltung und Erholung stiegen die Gehälter hingegen um weniger als ein Prozent. In der Wasserversorgung und Entsorgung sind die Löhne gar nicht gestiegen, weil die vereinbarte Tariferhöhung erst später greift.