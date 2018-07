Verd kritisiert "nicht akzeptables Angebot" der Arbeitgeber

Tarifverhandlungen bei T-Systems auch in vierter Runde ohne Ergebnis

Berlin (AFP) - Die Tarifverhandlungen bei der Telekom-Tochter T-Systems sind auch in der vierten Runde ohne Ergebnis geblieben. Der Arbeitgeber habe ein "nicht akzeptables Angebot vorgelegt", erklärte Verdi-Verhandlungsführer Michael Jäkel am Freitag. Die Gewerkschaft fordert 5,5 Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Überschattet werden die Tarifverhandlungen von den Plänen des Unternehmens, weltweit 10.500 Stellen zu streichen, davon 6000 in Deutschland.

Niederlassung von T-Systems © AFP

Die Tarifverhandlungen für die rund 11.000 Beschäftigten, die nach Tarif bezahlt werden, hatten Anfang April begonnen. Vor der vierten Runde am Donnerstag in Euskirchen hatten sich laut Verdi an drei Tagen rund 3000 Mitarbeiter an Warnstreiks beteiligt. Die fünfte Verhandlungsrunde beginne in vier Wochen, teilte Jäkel mit.

T-Systems betreut Großkunden der Deutschen Telekom. Das Unternehmen will bis Ende 2020 fast jede zweite Stelle in Deutschland streichen: 6000 von laut Verdi 13.500 Arbeitsplätzen hierzulande sollen wegfallen. Am 31. Dezember dieses Jahr läuft der Schutz vor betriebsbedingten Kündigungen aus. Verdi hat heftigen Widerstand gegen den Stellenabbau angekündigt.