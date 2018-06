Verdi: Zwischenziel erreicht

Tarifverhandlungen bei T-Systems werden fortgesetzt

Berlin (AFP) - Die Tarifverhandlungen bei der Telekom-Tochter T-Systems werden Mitte Juli fortgesetzt. Die vierte Runde werde am 12. Juli stattfinden, wie die Gewerkschaft Verdi am Donnerstag mitteilte. Damit habe die Gewerkschaft ein "Zwischenziel erreicht", sagte Verhandlungsführer Michael Jäkel. Verdi hatte T-Systems vorgeworfen, die Tarifverhandlungen zu verzögern.

Niederlassung von T-Systems © AFP

T-Systems betreut Großkunden der Deutschen Telekom. Das Unternehmen will bis Ende 2020 fast jede zweite Stelle in Deutschland streichen: 6000 von laut Verdi 13.500 Arbeitsplätzen hierzulande und 10.000 weltweit sollen wegfallen, wie T-Systems vergangene Woche angekündigt hatte. Am 31. Dezember dieses Jahr läuft der Schutz vor betriebsbedingten Kündigungen aus.

Verdi hat heftigen Widerstand gegen den Stellenabbau angekündigt; am Dienstag und Mittwoch beteiligten sich nach Gewerkschaftsangaben rund 1400 Beschäftigte an Warnstreiks. Der Arbeitgeber habe nun die Wiederaufnahme der Tarifverhandlungen angeboten, Verdi sei darauf eingegangen.

Die Tarifverhandlungen hatten Anfang April begonnen. Verdi fordert für die rund 11.000 T-Systems-Beschäftigte, die nach Tarifvertrag bezahlt werden, ein Plus von 3,5 Prozent mehr Lohn bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Das Unternehmen legte nach Gewerkschaftsangaben bislang kein Angebot vor.