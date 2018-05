Details sollen Samstagmorgen vorgestellt werden

Tarifverhandlungen für Baugewerbe enden mit Schlichterspruch

Frankfurt/Main (AFP) - Die Tarifverhandlungen für die rund 800.000 Beschäftigten im Baugewerbe sind in der Nacht zu Samstag mit einem Schlichterspruch zu Ende gegangen. Dies teilten Arbeitgeber und die IG BAU nach der zweiten Schlichtungsrunde in Berlin am frühen Morgen mit. Zu den Details machten sie zunächst keine Angaben, sie sollen um 09.00 Uhr auf einer Pressekonferenz vorgestellt werden.

Kundgebung der IG BAU in Berlin © AFP

Schlichter war der frühere Bundesarbeits- und -wirtschaftsminister Wolfgang Clement. Die erste Schlichtungsrunde war in der Nacht zum Dienstag ergebnislos vertagt worden. Trotz 13 Stunden intensiver Diskussion hatte es dabei laut Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) kaum Fortschritte gegeben. Zum Auftakt der zweiten Runde am Freitag drohte die Gewerkschaft erneut mit Streik.

Die Gewerkschaft forderte für die rund 800.000 Beschäftigten am Bau sechs Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeber boten zuletzt 4,2 Prozent mehr Lohn und eine Einmalzahlung von 400 Euro bei einer Laufzeit von 22 Monaten.